Копию «Гарри Поттера» с опечаткой оценили в 412 тысяч рублей

Редкую книгу «Гарри Поттер и философский камень» из пробного тиража с опечаткой в имени автора оценили в 5,6 тысячи долларов (412,3 тысячи рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В аукционном доме Ewbank’s сообщили, что тираж насчитывал всего 200 копий, которые были напечатаны для критиков издательством Bloomsbury перед официальным релизом книги в 1997 году. На титульном листе имя автора указано с опечаткой: «Дж. А. Роулинг» вместо «Дж. К. Роулинг».

«Гарри Поттер и философский камень» был первой книгой серии романов о приключениях мальчика-волшебника.

Ожидается, что книга будет продана на аукционе за сумму от 2,8 тысячи долларов (206,1 тысячи рублей) до 5,6 тысячи долларов США (412,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, во время уборки нашла на чердаке покрытую пылью и паутиной редчайшую карту с покемоном Чаризардом, у которого из-за брака отсутствует тень. Стоимость такой находки составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).