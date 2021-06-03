Экс-зампредседателя Олимпийского комитета России обвинили в растрате

Следователи обвинили бывшего зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина и антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберта Попова в пособничестве в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обвиняемые стали фигурантами дела против директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, арестованного ранее.

О задержании Кравцова стало известно в сентябре 2020 года. По версии следствия, с мая 2014-го по июль 2017 года шесть человек были оформлены аналитиками комплексной научной группы, а еще один — спортсменом-инструктором российской сборной по лыжным гонкам. При этом фактически они не работали на своих должностях, но получали зарплату. Сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.

Между тем источники, знакомые с ситуацией, называют обвинение голословным, указывая, что недочеты, выявленные в ходе проверок, носили технический характер, а подоплека уголовного дела может быть связана со служебным конфликтом Кравцова с сотрудником центра.