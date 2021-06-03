Роспотребнадзор предрек миру более частые новые пандемии в будущем

Пандемии, подобные мировой эпидемии COVID-19, будут происходить в будущем, причем чаще, чем ранее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Потому что мы поменяли мир: степень миграции, степень развития науки, степень развития синтетической биологии — это все формирует прогноз: да, будет», — рассказала она в ходе Петербургского международного экономического форума.

В то же время, отметила она, человечеству уже известны способы борьбы с пандемией, и этот навык следует «закрепить, развить, извлечь все уроки».

В России за последние сутки выявили 8933 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 099 182.