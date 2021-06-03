Россиянин ограбил зоомагазин ради попугаев для девушки

В городе Артем Приморского края россиянин, угрожая ножом, ограбил зоомагазин, забрав из кассы 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

Преступление было совершено в декабре 2020 года, 28-летнего жителя задержали по горячим следам. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. По словам мужчины, на деньги он планировал купить спиртное, а попугаев взял ради девушки — в подарок. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой») завершено, теперь суд определит меру наказания. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Брянска украл входную дверь одной из квартир в жилом доме ради жены.