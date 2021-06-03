Найдено решение проблемы нехватки места в экономклассе самолетов

Голландец разработал новую концепцию салона экономкласса самолета, которая решает проблему нехватки места на воздушном судне. Об этом пишет Mirror.

Автором концепции стал Алехандро Нуньес Висенте (Alejandro Núñez Vicente), 21-летний студент из Нидерландов. Дизайн предполагает двухэтажную планировку сидений. Такой подход позволит увеличить место для откидывания кресел и вытягивания ног.

По словам автора проекта, такая концепция называется «шезлонг в кресле» — она использует высоту салона самолета, а не его ширину. Так, пассажиры могут откинуть спинку сиденья, не задев человека позади них.

«Нижний ряд имеет преимущество в том, что пассажиры могут отдыхать как на диване, вытягивая ноги, в то время как верхний ряд обеспечивает ощущение "внедорожника", позволяя путешественникам, к примеру, скрестить ноги благодаря расширенному пространству и увеличенной общей площади», — пояснил Висенте.

Уточняется, что найденное решение может стать ответом на извечный спор о том, вежливо ли откидывать сиденье назад.

Отмечается, что этот дизайн-проект молодого специалиста впечатлил судей премии Crystal Cabin Awards (единственная международной награда за инновационные продукты для салонов самолетов) и в этом году был включен в шорт-лист премии.

Ранее, в апреле, сообщалось, что компания Aviointeriors, которая ранее придумала стоячие места для салонов самолетов, предложила новый дизайн авиакресел для перелетов во время пандемии коронавируса. Согласно проекту, кресла будут оснащены боковыми пластиковыми экранами, предотвращающими контакт пассажиров друг с другом и распространение микробов. Уточнялось, что после полетов сотрудники авиакомпаний должны будут тщательно их мыть, поскольку вирус может жить на пластике до трех суток.