Галустян пришел на шоу «Что было дальше» и поджег себя

Российский актер и комик Михаил Галустян стал гостем в YouTube-шоу «Что было дальше» и поджег себя. Таким образом артист подытожил историю, которую рассказывал по правилам передачи.

Так, Галустян описал вымышленную ситуацию, в которой он придет с новой задумкой к шоумену и телепродюсеру Гарику Мартиросяну. По словам комика, он намерен презентовать продюсеру идею отправиться на музыкальный конкурс «Евровидение» в одном из своих амплуа — в образе певца Супер Жорика.

По сценарию актера, в конце выступления Супер Жорик поднимает футболку, достает из кармана зажигалку и поджигает себе волосы на груди. Финал номера Галустян решил продемонстрировать на собственном примере.

Ранее Галустян отреагировал на решение коллеги по Comedy Club Гарика Мартиросяна попробовать себя в жанре стендапа. Галустян подтвердил, что смотрел стендап Мартиросяна, находясь в зрительном зале. Он воздержался от того, чтобы назвать это успехом или провалом.