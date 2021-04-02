В самом успешном российском YouTube-шоу появился новый ведущий

В YouTube-шоу «Что было дальше?», один из выпусков которого в 2020 году стал самым успешным российским роликом на видеохостинге, появился новый ведущий. Об этом сообщает The Flow.

В выпуске, гостями которого стали бывший участник «Что было дальше?» Сергей Детков и комик, резидент Comedy Club Павел Воля, из кресла ведущего пропал Рустам Саидахметов, известный как Рустам Рептилоид.

В новом выпуске его заменил Эмир Кашоков — сценарист, участник проектов Lena Kuka crew и Labelcom. Официальная причина того, почему в одном из выпусков Кашоков заменил Саидахметова в кресле ведущего, не называлась.

В конце 2020 года видеохостинг YouTube назвал самые популярные в России видео. Выпуск шоу «Что было дальше?» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты занял первое место — на тот момент его посмотрели 27 миллионов раз. К началу апреля количество просмотров превысило 30 миллионов.