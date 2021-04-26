Создателей шоу «Что было дальше?» уличили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила в нарушении закона о рекламе создателей шоу «Что было дальше?» за фразу «доставка еды №1 в России» в рекламной интеграции внутри выпуска. Об этом сообщается на сайте столичного управления регулятора.

Выражение прозвучало в рекламе сервиса доставки еды Delivery Club. В ФАС посчитали фразу некорректным сравнением рекламируемого товара с продукцией конкурентов.

Ведомство также посчитало нарушением то, что в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний.

Регулятор признал нарушителями и Delivery Club, и компанию Medium Quality, которая выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты на YouTube. ФАС обязала прекратить распространение рекламы. В настоящее время рекламная интеграция удалена из выпуска.

Ранее комиссия ФАС признала ролик с участием рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, под названием «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе. По мнению ФАС, в видео содержится сразу несколько нарушений, включая демонстрацию употребления алкоголя, рекламу финансовых услуг и присутствие непристойных и оскорбительных образов.