В России оценили решение ФАС о возбуждении дела против Google

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников оценил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела против компании Google. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это решение взвешенным.

«Решение ФАС довольно взвешенное. Оно по сути отражает ту политику, которую сегодня ведет государство в отношении крупных компаний», — подчеркнул Гребенников. Он добавил, что жалоба, которую РОЦИТ направил в ФАС, была связана с тем, что Google ставит свои правила выше законодательства стран, в которых работает.

Говоря о том, какое наказание может ждать американскую корпорацию, если ФАС признает ее виновой, Гребенников отметил, что Google могут оштрафовать. В то же время дело может закончиться неким предупреждением, призванным обязать компанию соблюдать российское законодательство.

О том, что ФАС возбудила дело против Google, стало известно в понедельник, 19 апреля. В ведомстве посчитали, что поведение корпорации может привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции на смежных рынках. Google заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Поводом для возбуждения дела стало заявление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация обратилась в ФАС в декабре 2020 года.

В РОЦИТ отметили, что, исходя из формулировок в документах, регулирующих отношения YouTube и его пользователей, можно сделать вывод, что они могут регулироваться законом любого государства. В то же время размещение и показ видео в России может регулироваться законодательством других государств, что является некорректным.

Кроме того, Google может путем настроек алгоритмов для разделов «В тренде» и «Следующее» определять, какие именно видео будут просмотрены пользователем, посчитали в РОЦИТ. По мнению представителей организации, в действиях корпорации содержатся признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением.