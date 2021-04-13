ФАС возбудила дело против «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что компания не выполнила предупреждение антимонопольного органа о прекращении дискриминационных условий на рынке поиска в интернете. По мнению специалистов ведомства, «Яндекс» дает собственным сервисам преимущества в поисковике.

В ФАС намерены исследовать возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в поисковой выдаче, а также оценить возможные последствия подобных практик. Если нарушения будут подтверждены, то российской компании может быть назначен штраф от суммы выручки.

20 февраля ФАС выдала «Яндексу» предупреждение о необходимости до 1 апреля обеспечить равные условия показа сервисов на страницах поисковой системы, в том числе и для конкурентов.

Отмечалось, что приоритетные возможности по размещению были обнаружены у «Яндекс.Вертикали» (включает «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работу»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы», а также «Кинопоиск». Все они отображаются в результатах выдачи в виде интерактивных виджетов, расположенных между рекламными слотами и органической выдачей. Такие виджеты часто называют «колдунщиками».