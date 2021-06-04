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В Пакистане передумали казнить христиан за оскорбление пророка Мухаммеда

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Фото: Reuters

Суд в Пакистане отменил приговор семейной паре христиан — их собирались казнить за оскорбление пророка Мухаммеда, однако передумали из-за нехватки доказательств, передает CNN со ссылкой на их адвокатов.

Мужчина и женщина, родители четверых детей, находятся под арестом с 2014 года после того, как якобы отправили оскорбительные для мусульман сообщения. Их дело стало поводом для Евросоюза наложить дополнительные ограничения на экспорт из Пакистана.

Об якобы окончательном смертном приговоре для семейной пары стало известно в 2019 году. Уже тогда сообщалось, что сообщения, за которые подозреваемых хотят казнить, они отправить не могли, так как не владеют английским языком.

Преследование за богохульство широко поддерживается населением Пакистана. Критики жестоких наказаний в рамках этой нормы говорят, что она часто используется как средство мести в личных конфликтах, а обвинения порой базируются на очень слабых доказательствах. Тем не менее пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората — 96 процентов граждан страны исповедуют ислам суннитского толка.

Многие обвиняемые по этой статье стали жертвами самосуда. Христиане составляют примерно 1,59 процента населения страны, однако более 50 процентов обвиненных в богохульстве — не мусульмане.

В 2011 году в Исламабаде был застрелен губернатор провинции Пенджаб Салман Тазир. Мотивом к убийству послужило его критическое отношение к закону о богохульстве и предложение помиловать осужденную за него христианку Асию Биби.

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