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Эпидемиолог заявил об устойчивой стабилизации заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но заболеваемость COVID-19 в целом можно охарактеризовать как устойчивую стабилизацию. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико, передает ТАСС.

«Мы видим, что в последнее время нет отчетливого снижения, но, по крайней мере, выраженной тенденции к росту заболеваемости тоже нет», — сказал он.

Брико добавил, что для создания коллективного иммунитета к инфекции нужно вакцинировать около 67 процентов населения. Он указал, что число вакцинированных каждый день увеличивается.

Ранее иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что эпидемия коронавируса в масштабах России находится на стадии завершения. По его словам, нет риска, что летом или осенью текущего года начнется треть волна COVID-19, но возможны небольшие колебания в период отпусков.

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