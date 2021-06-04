Автор голой съемки в Дубае решил продать кадры «тому, кто больше заплатит»

Финансист и галерист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, участвовавшими в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае. Об этом сообщает Daily Star.

Автор съемки решил продать права на 26-секундный видеоролик «тому, кто больше заплатит». «Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению», — гласит подпись на сайте аукциона.

В начале апреля появилась информация о том, что Гречин организовал фотосессию, во время которой моделей снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Вскоре снимки были опубликованы в соцсетях и возмутили общественность. В этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Позже прокуратура Дубая приняла решение депортировать 12 задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

На данный момент все участницы съемки вернулись на родину.