Девушка случайно устроила пожар в квартире через 14 часов после переезда

Жительница американской конурбации Даллас — Форт-Уэрт, штат Техас, въехала в новую квартиру и уже через 14 часов устроила пожар. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сидней Сакс (Sydney Sacks) переехала в новую квартиру, украсила новое жилище подушками и предметами искусства, а на стену повесила неоновую вывеску-светильник с надписью «Давай останемся дома» (Let’s stay home). Именно эта надпись и стала причиной пожара.

После заезда в квартиру Сакс пошла на встречу с друзьями, оставив включенной вывеску, которая воспламенилась в результате перегрева. Светильник прожег стену и спалил диван. Возникший пожар активировал автоматическую систему пожаротушения, которая залила всю оставшуюся мебель и технику.

Сакс поделилась случившимся в своем аккаунте в TikTok, видео набрало 1,4 миллиона просмотров. «Перед тем, как уйти из дома, я оставила свою собаку родителям, поэтому, к счастью, при пожаре никто не пострадал», — прокомментировала девушка.

Ранее сообщалось, что мыши устроили пожар и сожгли дом в Австралии. По версии полиции, причиной возгорания стало замыкание, вызванное мышами, повредившими проводку.