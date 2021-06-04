Обнародован график майских праздников в 2022 году

Майские праздники в 2022 году продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Соответствующий график обнародован в проекте Минтруда, сообщает ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что россиян ждут долгие новогодние каникулы.

В ведомстве пообещали сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, длительные выходные обусловлены системой дней отдыха и работы, которая сформировалась в России.