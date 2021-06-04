Россия
 
Последние новости
Шесть подростков погибли и десятки пострадали в пожаре в детском СИЗО
Девушка сделала ДНК-тест и нашла потерянную сестру-«клона»
Финляндия разрешит въезд россиянам с одной целью
Российская блогерша показала новый способ спрятать шнурки в кроссовках
Создан «третий глаз» для использования смартфона на ходу
Кортеж президента Киргизии попал в смертельную аварию
Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет «Северного потока-2»
Путин озвучил объяснение Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair
Путин ответил фразой «плевать я хотел» на предупреждение о блокировке в соцсетях
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнародован график майских праздников в 2022 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Майские праздники в 2022 году продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Соответствующий график обнародован в проекте Минтруда, сообщает ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что россиян ждут долгие новогодние каникулы.

В ведомстве пообещали сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, длительные выходные обусловлены системой дней отдыха и работы, которая сформировалась в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минтруд допустил введение постоянного выходного 31 декабря
Объяснено решение о длинных новогодних каникулах в России
Россиянам пообещали длинные новогодние каникулы в 2022 году