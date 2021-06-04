Заведено новое дело после инцидента со случайным убийством россиянина в Мошково

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело после инцидента со случайным убийством россиянина сотрудником ДПС в поселке Мошково Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по факту оскорбления и избиения полицейского. Дело возбуждено по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия и оскорбление представителя власти»). Задержаны двое подозреваемых.

По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ДПС стали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами. Водитель машины отказался остановиться по требованию полицейских. Возле Мошково автомобиль был задержан, в нем находились трое мужчин.

Полицейские взяли под руки одного из них, так как он сопротивлялся и отказывался пройти в служебную машину для установления личности. Тем не менее мужчина стал вырываться и наносить удары сотрудникам ДПС. В это время к ним подоспел второй пассажир, который также стал избивать и оскорблять полицейских.

Сообщалось, что к силовикам подбежал также 19-летний Векил Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.