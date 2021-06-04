В МВД прокомментировали обращение жены инспектора ДПС к Путину из-за угроз

Жена инспектора ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину по совету своего адвоката. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, передает ТАСС.

«При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности», — прокомментировали заявление Натальи Гусевой в ведомстве. Там отметили, что в действительности каких-либо угроз в адрес ее семьи не поступало.

Ранее 4 июня в сети появилось видеообращение жены полицейского к Путину, а также к главам ФСБ и Следственного комитета России Александру Бортникову и Александру Бастрыкину. Женщина сообщила о регулярных угрозах в адрес ее семьи и попросила защиты от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество.

28 мая в поселке Мошково под Новосибирском Гусев вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент ему стал препятствовать 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Сообщалось, что в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Позже появились данные о приезде в поселок отряда ОМОН.