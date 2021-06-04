Песков допустил провокации во время праймериз «Единой России»

Взлом персональных данных пользователей на портале госуслуг во время праймериз «Единой России» мог быть провокацией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 4 июня.

По его словам, нужно разобраться в случившемся и понять, какую цель преследовали причастные к инциденту. По его мнению, это может быть «как злоупотребление, так и провокация».

14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как пояснил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, пользователи портала госуслуг получили SMS о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним.

Ранее президент Владимир Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от ЕР. По его словам, свыше 52 процентов людей, прошедших по результатам предварительного голосования в Госдуму, не являются членами партии.

«Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня в течение 10 лет.