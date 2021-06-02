Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одержала победу на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Об этом сообщается на сайте партии.

Предварительные выборы проходили очно и в онлайн-формате, за Вяльбе отдали более 80 тысяч голосов. На втором месте оказался действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов. Третью строчку занял глава Иванова Владимир Шарыпов. Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии 19 июня.

31 мая стало известно о победе в праймериз «Единой России» олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Ольги Каниськиной, которая была дисквалифицирована на три года за допинг. Спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14.

В конце апреля телекомментатор Дмитрий Губерниев высмеял желание Елены Вяльбе стать депутатом Госдумы. По мнению журналиста, спортсменка преследует личные интересы, а о родном государстве заботится где-то в глубине души.