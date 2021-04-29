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Губерниев высмеял желание Вяльбе участвовать в выборах в Госдуму

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Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высмеял желание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе участвовать в выборах в Госдуму. Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, спортсменка заботится о родном государстве где-то в глубине души. «Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее», — отметил Губерниев. Он также выразил недоумение тем фактом, что Вяльбе выбрала Ивановскую область.

Ранее в четверг, 29 апреля, стало известно, что Вяльбе примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. В случае победы глава ФЛГР сможет поучаствовать в выборах в Госдуму.

Заочный конфликт между Вяльбе и Губерниевым продолжается второй год. В 2020-м глава ФЛГР заявила, что слышит агрессию от комментатора в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом. Затем Губерниев сказал, что не будет мириться с Вяльбе, потому что ему постоянно нужно задавать острые вопросы.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

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