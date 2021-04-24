Волейболистка сборной России оценила работу Губерниева

Волейболистка калининградского «Локомотива» и сборной России Алла Галкина оценила работу телекомментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению россиянки, ее виду спорта нужен человек, который сможет подогреть интерес. Либеро отметила, что с биатлоном Губерниев попал в точку.

Галкина также добавила, что комментатора всегда будут критиковать, так как все люди не могут быть им довольны. «Если его читают, смотрят, наверное, он все делает правильно», — отметила волейболистка.

У Губерниева за последнее время произошло несколько конфликтов с известными спортсменами и тренерами. Журналист обменивался критикой с главой Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Еленой Вяльбе, а ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес Губерниева. Авторы послания заявили, что комментатор постоянно оскорбляет прославленных спортсменов и тренеров.