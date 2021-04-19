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Губерниев нашел виновных в гибели врезавшегося в дерево лыжника

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале нашел виновных в гибели врезавшегося в дерево лыжника на любительских соревнованиях на Камчатке.

Губерниев посчитал, что организаторы марафона не соблюдали меры предосторожности, и потребовал от них ответов. «Мы видели видео трагедии, на котором человек падает и ударяется о дерево как груша. Где маты на деревьях, огороженные участки трассы? Погиб человек, спортивные результаты тут уходят на второй план», — заявил он.

Трагедия произошла во время Всероссийского Авачинского марафона 18 апреля. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается.

В январе стало известно о смерти американского хоккеиста Бернхарда Калау. Мужчина разбился в ходе спуска на лыжах, врезавшись в дерево. Американцу было 22 года.

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