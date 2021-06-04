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Модель притворилась пассажиркой бизнес-класса ради соцсетей и попалась на обмане

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Фото: @oceanelhimer

Известная Instagram-модель притворилась пассажиркой бизнес-класса, опубликовав соответствующий снимок в соцсетях, и попалась на обмане. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя француженка Оушен Эль Химер (Oceane El Himer) поделилась с подписчиками фотографией, на которой она стоит в салатовом кроп-топе и лавандовых спортивных штанах в салоне повышенного комфорта. Размещенный в сети кадр девушка подписала фразой «Следующая остановка — Монако».

Однако знаменитость не знала, что на борту находился один из ее поклонников. Он заметил, что через пару минут после публикации поста блогерша заняла свое кресло в эконом-классе, и тут же решил разоблачить модель, выложив ее фото в Twitter.

Подписчики посмеялись над поступком девушки и раскритиковали ее. «Верните ее кто-нибудь обратно в эконом», «Все в этом мире обман», «Неужели нашла спонсора», «Клоун всегда остается клоуном», «За секунду до того, как ее вышвырнули из бизнеса», — иронично прокомментировали они.

Ранее в марте телезвезда из Австралии впервые в жизни полетела в бизнес-классе и назвала это пустой тратой денег. По словам актрисы, обед из индейки и сыра был недостаточно фешенебельным, а наличие свободного места перед креслом ее не удивило, так как она сама маленького роста.

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