Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о том, что в беседе с главой НАСА Биллом Нельсоном подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали», — написал он. По его словам, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа. «Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее», — заключил он.

Ранее Рогозин в интервью ТАСС заявил, что МКС может эксплуатироваться максимум до 2030 года. По словам главы госкорпорации, существует несколько причин, по которым дальнейшая работа орбитальной лаборатории теряет смысл. Позже Билл Нельсон назвал разговор с Дмитрием Рогозиным продуктивным и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он назвал Россию жизненно важным партнером по МКС.

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам менеджера, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».