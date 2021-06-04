Россиянин на джипе протаранил стену автосалона и попал на видео

В салоне Toyota водитель джипа протаранил стену и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал издания Baza.

На кадрах видно, как водитель пытается припарковать автомобиль внутри здания, но машина резко прибавляет скорость и влетает в стену, после чего оказывается в другом помещении. Там джип наезжает на одно из рабочих мест. Людей в момент столкновения рядом нет, один из сотрудников автосалона успевает отскочить.

По словам авторов поста, россиянин мог перепутать педали. Также сообщается, что никто из сотрудников салона и посетителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска из мести протаранил автоцентр. Автомобиль влетел в стеклянный фасад здания, а перед этим устроил погоню с патрульной машиной и врезался в нее.