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Россиянин на джипе протаранил стену автосалона и попал на видео

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В салоне Toyota водитель джипа протаранил стену и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал издания Baza.

На кадрах видно, как водитель пытается припарковать автомобиль внутри здания, но машина резко прибавляет скорость и влетает в стену, после чего оказывается в другом помещении. Там джип наезжает на одно из рабочих мест. Людей в момент столкновения рядом нет, один из сотрудников автосалона успевает отскочить.

По словам авторов поста, россиянин мог перепутать педали. Также сообщается, что никто из сотрудников салона и посетителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска из мести протаранил автоцентр. Автомобиль влетел в стеклянный фасад здания, а перед этим устроил погоню с патрульной машиной и врезался в нее.

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