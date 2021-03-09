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Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции

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Фото: Vesti-yamal.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе местный житель угнал грузовой автомобиль и врезался на нем в полицейскую машину. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла 7 марта. Россиянин 1998 года рождения, предположительно, был пьян. На угнанном грузовике он выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем УАЗ. Пострадали сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД уточнили, что в полицию обратился представитель местной компании, который сообщил об угоне автомобиля «Урал», попавшего в аварию с полицейской машиной. Подозреваемого задержали, проводится проверка.

Как сообщили в МЧС, ДТП с «Уралом» и полицейским УАЗом произошло рано утром 7 марта в Новом Уренгое, в районе моста на улице Центральная Магистраль.

В феврале пьяный житель Приморья без водительских прав угнал автобус и протаранил несколько полицейских автомобилей. В отношении него составили несколько материалов об административных правонарушениях, а также возбудили уголовное дело по статье о «Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения».

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