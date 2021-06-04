Путин перечислил темы встречи с Байденом

Президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) перечислил темы, которые он планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 4 июня.

По словам Путина, он планирует обсудить с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки, пандемию коронавируса, вопросы разоружения, экологическую тематику, урегулирование конфликтов.

«Отношения двух стран во многом стали заложником внутренней политики в США. Надеюсь, это когда-то закончится», — сказал он.

Путин добавил, что у Москвы нет разногласий с Вашингтоном, но США хотят сдерживать развитие России и публично об этом заявляют.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность. В Кремле в свою очередь рассказали об отсутствии фиксированной повестки переговоров. Стороны согласовали беседу в формате «тет-а-тет».