Сбер провел деловой завтрак на ПМЭФ

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме Сбер провел деловой завтрак «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации». Его модератором выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На деловом завтраке присутствовали заместители председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и другие.

Тему делового завтрака выбирали по результатам опросов предпринимателей. Задача мероприятия была следующая: узнать планы правительства России по модернизации экономики и государственного управления, а также понять, чем этот состав кабмина отличается от предшественников.

Главным словом делового завтрака стала клиентоцентричность. Сегодня это понятие распространяется не только на бизнес, но и на государство. В ходе голосования 89 процентов участников мероприятия проголосовали за вариант «Государство для человека» и лишь 11 процентов — за вариант «Человек для государства».

А по итогам второго голосования приоритетами деятельности правительства назвали образование, предпринимательский климат, реформу госуправления и здравоохранение. Эксперты сошлись во мнении, что в будущем роль государства будет расти, но развитие страны невозможно без комплексной реформы государственных институтов и развития человеческого капитала.

Дмитрий Григоренко представил стратегию клиентоцентричности. Антон Котяков рассказал о реформировании центров занятости и адресной господдержке нуждающихся. Михаил Мурашко презентовал новую концепцию профилактического здравоохранения.

Антон Силуанов акцентировал внимание на более эффективном использовании имеющихся средств, Максим Решетников — на предсказуемости правил игры. Марат Хуснуллин озвучил цель построения миллиарда квадратных метров жилья и ускорения инвестиционно-строительного цикла на 30 процентов с сокращением количества согласительных процедур со 137 до 50.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что цифровизация идет быстрыми темпами, она должна стать нормой жизни, а не поводом для обсуждения.

«У действующего правительство есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд — история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин пришел из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали. Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры — это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры — это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придется столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет», — отметил Герман Греф.

Он также выразил мнение, что в стране сегодня сложилась уникальная ситуация.

«Президент России сказал: человекоцентричность — я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей администрации президента и правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Все это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны», — отметил Герман Греф.