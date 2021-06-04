Путин сделал ставку на здравый смысл

Президент России Владимир Путин заявил, что, выбирая между государственными компаниями и частным бизнесом, делает ставку на здравый смысл. Так он ответил на соответствующий вопрос на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Работать на здравый смысл — я делаю ставку. И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика», — сказал глава государства. Он напомнил, что всегда в период кризиса во всех странах растет доля государства, а «как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса».

Также президент сказал, что власти России видят своей целью развитие рыночных отношений в экономике и поддержку частного бизнеса.

Путин выступил на ПМЭФ ранее 4 июня. В ходе своей речи он сказал, что спад в мировой экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны. Говоря о приоритетах внутренней деловой повестки, президент объявил, что благодаря своевременным мерам экономика России и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням.