Киев обвинили в попытках усложнить украинцам проезд в Крым

Власть в Киеве пытается усложнить проезд в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие за последние годы преобразования на полуострове, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Шеремета, «под ширмой мер безопасности стоят гнусные попытки киевских властей создать массу препятствий и усложнить проезд в Крым». Депутат увидел в этом желание Киева не дать своим гражданам контактировать с родственниками в Крыму и не дать увидеть преобразования в регионе. «Крым — успешный и процветающий регион, что очень больно осознавать и злит украинские власти», — подчеркнул Шеремет.

Кроме того, по его словам, Украина пытается традиционно усложнить проезд своим гражданам в летний курортный сезон.

В конце мая Ассамблея славянских народов Крыма предложила Киеву провести демаркацию границ и посоветовала ему подумать об открытии консульства страны на полуострове.