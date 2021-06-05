Разговор Цукурберга с топ-менеджером Facebook об утечке данных слили в сеть

Разговор основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга с топ-менеджером компании Хайди Шварц (Heidi Swartz) об утечке данных слили в сеть. Видеозапись опубликовала организация Project Veritas.

На утекших в сеть кадрах Цукерберг и Шварц обсудили последний инцидент со сливом данных о программе, в рамках которой компания «борется с проблемой "вакцинной нерешительности"». Из разговора также следует, что Facebook занимает жесткую позицию «в отношении дезинформации о вакцинах».

В ходе беседы Шварц поинтересовалась, что компания делает для предотвращения утечек, и как обеспечивает безопасность сотрудников.

«Нас часто спрашивают, когда происходят утечки, находим ли мы этих людей. Я ясно дал понять, что мы прилагаем усилия для поиска виновных. Мы увольняем этих людей. После их выявления мы используем все имеющиеся у нас средства правовой защиты. В данном случае виновных найти удалось», — ответил Цукерберг.

По словам основателя FB, за прошлый год произошло больше утечек, чем хотелось бы. Он добавил, что многих виновников «удается найти и уволить».

Ранее в апреле стало известно, что основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался среди более полумиллиарда пользователей из 106 стран, личные данные которых утекли в сеть.

3 апреля сообщалось, что личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook из 106 стран утекли в сеть. На хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов пользователей из России. Также свободном доступе в интернете оказались данные 32 миллионов пользователей из США и более 28 миллионов — из Саудовской Аравии.