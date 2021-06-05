️Moody’s сохранило рейтинг России на прежнем уровне

Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило суверенный рейтинг России на прежнем уровне со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз аналитиков.

«Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне Ваа3», — говорится в документе.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что решение сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он напомнил, что два других агентства также ранее подтвердили рейтинг страны, а избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним смогли только несколько государств G20, включая Россию.

В апреле журнал US News & World Report, который занимается составлением рейтингов стран по различным параметрам, признал Россию лучшей страной в мире для старта карьеры. В списке она обогнала Италию, Францию, Великобританию и Катар.