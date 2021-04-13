Россию признали лучшей страной для старта карьеры

Журнал US News & World Report, который занимается составлением рейтингов стран по различным параметрам, признал Россию лучшей страной в мире для старта карьеры. В списке она обогнала Италию, Францию, Великобританию и Катар.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе глобального опроса. В перечень критериев входили состояние рынка труда, экономическая стабильность, предпринимательство, равенство доходов, инновации, качество места для жизни и прогрессивность. В исследовании приняли участие 6,5 тысячи человек до 35 лет.

Ранее треть россиян рассказали о крахе карьерных ожиданий. По результатам опроса выяснилось, что 38 процентов жителей страны планировали успехи в работе на ближайшие 10 лет, однако эти планы не оправдались. Всего 53 процента опрошенных признались, что строили планы, из них только у 10 процентов все идет по намеченному пути, а у 5 процентов — даже лучше.