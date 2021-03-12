Больше трети россиян хотели бы стать чиновниками

Стать чиновниками хотели бы больше трети россиян (37 процентов), еще 44 процента против работы на госслужбе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин (40 и 34 процента соответственно), говорится в исследовании SuperJob.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Больше всего желающих трудиться на госслужбе оказалось среди менеджеров по логистике (55 процентов), PR-специалистов (51 процентов) и кладовщиков (46 процентов). Реже всего работать чиновником хотят программисты (6 процентов), системные администраторы (13 процентов) и дизайнеры (18 процентов).

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего нравится опрошенным из Краснодара (63 процента), Ростова-на-Дону (57 процента) и Красноярска (56 процента). В Москве и Санкт-Петербурге желающих стать чиновником — по 45 процентов. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани, Уфы и Новосибирска.

Ранее депутаты Госдумы задумали освободить российских чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию». Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по независящим от чиновников обстоятельствам.