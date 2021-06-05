Вертолет Ми-8 разбился в Киргизии

В Алайском районе Ошской области Республики Киргизия разбился Ми-8 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Уточняется, что вертолет осуществлял сопровождение борта Председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева. Инцидент произошел в 13:48 по местному времени в верховьях реки Ак-Бууры в южной части Киргизии.

Также сообщается, 14 человек, получивших легкие травмы, были доставлены в больницу. По словам источников, тяжелых пострадавших нет.

Ранее, 8 мая, на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Позже выяснилось, что вертолет разбился в районе лесного массива у поселка Чапаевка.