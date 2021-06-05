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Бедные рыбаки нашли мертвого кашалота и стали миллионерами

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Кадр: YouTube-канал BBC News

Рыбаки из Йемена стали миллионерами после того, как нашли мертвого кашалота в Аденском заливе. Как сообщает The Independent, внутри кита они обнаружили редкое и ценное вещество — амбру, которая используется при изготовлении духов.

«Как только мы приблизились к нему, появился сильный запах, и у нас возникло ощущение, что внутри этого кита что-то есть», — приводятся слова одного из рыбаков.

Находка весом 127 килограмм принесла бедным рыбакам 1,1 миллион фунтов стерлингов (около 113,4 миллионов рублей). Сумма была поделена между 35 рыбаками. По словам одного из них, этого достаточно, чтобы жениться и купить дом. При этом часть денег рыбаки передали другим нуждающимся людям.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Стоимость за один килограмм может достигать 50 тысяч долларов.

Ранее бедному рыбаку из Таиланда предложили десятки миллионов рублей за найденную им жемчужину. По словам 37-летнего Хатчая Нийомдеча, к находке его привел сон.

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