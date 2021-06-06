Психолог раскрыла способы справиться с панической атакой

Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная раскрыла методы, как распознать паническую атаку и преодолеть ее физические проявления. Одним из таких способов является нормализация дыхания, сообщает Пятый канал.

Зарудная объяснила, что при панической атаке люди обычно испытывают внезапное чувство страха, которое наблюдается от 20 до 30 минут. Это ощущение нередко сопровождают одышка, учащенное сердцебиение, дрожь, головокружение, а также мысли о грядущей беде. Такое состояние возникает из-за проблем со здоровьем, трудностей на работе, употребления наркотических веществ, алкоголя или по другим причинам.

Психолог напомнила, что паническая атака не вызовет серьезные последствия для здоровья и не приведет к летальному исходу, что важно иметь в виду. Чтобы справиться с таким состоянием, в первую очередь необходимо нормализовать дыхание, что позволит уменьшить частоту пульса и избавиться от ощущения онемения.

«Дышите животом, глубоко, делайте укороченный вдох и медленный выдох, где он будет в два раза длиннее вдоха. Это тот самый цикл дыхания, который поможет снизить частоту пульса», — порекомендовала семейный консультант.

Эксперт также подчеркнула, что паническая атака может возникать из-за интерпретации ситуации или явлений, а не при наличии конкретной проблемы. В таком случае нужно найти способ отвлечься от этих мыслей, чтобы чувство страха стало слабее. Если данные приемы не помогают почувствовать себя лучше, Зарудная посоветовала обратиться за помощью к психологу или психиатру.

Ранее психолог назвал простой способ определить депрессию. По трем признакам человек может понять, есть ли у него это заболевание. Речь идет о негативной оценке себя и заниженной самооценке, негативной оценке окружения и мира, а также своего будущего. «Вот по этой триаде можно поставить ту или иную степень депрессионного расстройства», — подчеркнул врач.