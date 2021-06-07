Гол Маркуса Берга сделал россиянина миллионером

Россиянин стал миллионером благодаря победе в игре Х50 от букмекерской компании Winline. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Победитель получил 50 миллионов рублей, угадав 11 исходов спортивных событий. Последним стал товарищеский матч между сборными Швеции и Армении: обладателю купона нужна была победа шведов с разницей в два гола. Скандинавы вели 2:0 уже к концу первого тайма, когда Себастьян Ларссон не забил пенальти. В середине второго тайма армяне отыграли один мяч. Однако под конец матча бывший форвард «Краснодара» Маркус Берг забил еще один гол и позволил россиянину получить приз.

Компания Winline произвела расчет победителя, так как в игре Х50 сумму выигрыша в 50 миллионов рублей можно сразу перечислить себе на счет. Каждый из победителей тура гарантированно получает всю сумму.

Х50 — новая игра от Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 11 спортивных событий. За дополнительную плату можно выбирать несколько исходов сразу.