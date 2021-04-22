Компания Winline объявила о сотрудничестве с проектом «КраСава» блогера Евгения Савина. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Савин стал амбассадором бренда Winline, а компания — партнером YouTube-проекта «КраСава». Кроме того, компания стала стратегическим партнером футбольного клуба «Красава», который намерен с нового сезона заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге. Winline станет титульным спонсором клуба, а также окажет поддержку по ряду функциональных направлений работы клуба.

В частности, компания разработает сайт и мобильное приложение клуба, поможет в создании развлекательной программы для болельщиков в дни проведения домашних матчей клуба и окажет содействие по ряду других маркетинговых инициатив клуба. «Хочу, чтобы болельщикам было весело на матчах. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей», — заявил Савин.

Савин известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Амкар» и тульский «Арсенал». Форвард играл за молодежную сборную России. В марте 2007-го был вызван в первую команду сборной, однако так и не дебютировал. После окончания карьеры футболиста работал на телевидение. В данный момент является автором видеоблога «КраСава».