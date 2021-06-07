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В Крыму объяснили протечку украинской дамбы на Северо-Крымском канале

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Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Протечку дамбы на Северо-Крымском канале, в результате которой вода из Днепра просочилась на полуостров, можно объяснить разрушенной инфраструктурой Украины. Такое мнение выразили крымские депутаты в разговоре с РИА Новости.

Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко, оценивая состояние инфраструктуры Украины, рассказал, что она «трещит по швам». «Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину — вот так вся она и трещит по швам», — сказал он.

Первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс объяснил, что разрушения происходят из-за того, что работы по строительству дамбы не были доведены до конца. Также он связал инцидент с тем, что природа выступает против действий Украины в 2014 году.

«Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили», — заключил Фикс. Он также заявил, что Следственный комитет России начал проверку об оценке ущерба.

Ранее 7 июня стало известно, что вода из Днепра просочилась в Крым после разрушения дамбы, построенной Украиной на Северо-Крымском канале. Дамба была возведена в 2014 году, она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. В 2015 году начали строить новое ограждение, однако работы до сих пор не завершены. По словам экспертов, на данный момент дно канала уже пересохло, а семь лет назад уровень воды достигал пяти метров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники.


Предыстория: В Крым просочилась вода из Днепра после разрушения дамбы
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