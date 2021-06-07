В Крым просочилась вода из Днепра после разрушения дамбы

Вода из Днепра просочилась в Крым после разрушения дамбы, построенной Украиной на Северо-Крымском канале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Пятый канал.

Дамба была возведена в 2014 году, она состоит из мешков с песком и металлоконструкций, пишет агентство. В 2015 году начали строить новое ограждение, однако работы до сих пор не завершены. По словам экспертов, на данный момент дно канала уже пересохло, однако семь лет назад уровень воды достигал пяти метров.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, в существующих реалиях воду в Крым из Украины подавать не надо, потому что нет гарантии ее чистоты и безопасности. Он также заявил, что вся инфраструктура Украины «трещит по швам».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники.