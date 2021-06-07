Кремль прокомментировал отъезд Гудкова на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за отъездом на Украину бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Его слова приводит РИА Новости.

«Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — прокомментировал Песков ситуацию, отвечая на вопрос об отношении главы государства к отъезду политиков из страны из-за возможного уголовного преследования.

Ранее Гудков объяснил свой отъезд, назвав его временным. Он добавил, что выехал на Украину, чтобы также не создавать проблем для своей тети, которая, как и он сам, находится в статусе подозреваемого в неуплате долга по договору аренды.

6 июня стало известно, что Гудков покинул Россию и направляется на Украину. Он планирует добраться из Киева до болгарского города Варна, где находятся его родители. Сообщения об отъезде политика появились в соцсетях. Его адвокат Михаил Бирюков пояснил, что не имеет сведений о местоположении подзащитного, и не смог подтвердить или опровергнуть информацию.

3 июня Гудкова отпустили из ИВС, его тете Ирине Ермиловой Тверской суд также отказался избрать запрет на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Бирюков пояснил, что сумма неуплаты аренды, в которой подозревают фигуранта, превышает миллион рублей.