Дмитрий Гудков уехал из России на Украину

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, заявил, что покинул пределы России и направляется на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гудков уточнил, что у него запланированы встречи и эфиры в Киеве. Также оппозиционер указал, что его уголовное дело могло быть продолжено вплоть до ареста, если бы он остался в России. «Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — заключил он.

В разговоре с РИА Новости политик рассказал, что планирует добраться из Киева до болгарского города Варна, где находятся его родители. Его адвокат Михаил Бирюков пояснил, что не имеет сведений о местоположении подзащитного и не смог подтвердить или опровергнуть информацию.

Ранее, 3 июня, Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС, его тете Ирине Ермиловой Тверской суд также отказался избрать запрет на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Бирюков пояснил, что сумма неуплаты аренды, в которой подозревают фигуранта, превышает один миллион рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие в отношении Гудкова не связано с политикой. Он подчеркнул, что эта тема не входит в компетенцию Кремля, предложив обращаться в правоохранительные органы.

Экс-депутата и его тетю задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.