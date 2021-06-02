В Кремле заявили об отсутствии связи дела против Гудкова с политикой

Следствие в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не связано с политикой, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями», — добавил он. Также Песков не считает, что это отразится на инвестиционном климате в России в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что эта тема не входит в компетенцию Кремля, предложив обращаться в правоохранительные органы.

Накануне Дмитрий Гудков был задержан, его обвинили в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. На его даче прошли обыски. Гудков заявил о непричастности к делу, по которому его обвиняют.