Адвокат допустил розыск Гудкова

Адвокат бывшего депутата Дмитрия Гудкова Михаил Бирюков, допустил, что политика могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

Юрист напомнил, что неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Однако в случае Гудкова адвокат считает, что для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить обвинение.

Ранее сообщалось, что Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, заявил, что покинул пределы России и направляется на Украину. Он планирует добраться из Киева до болгарского города Варна, где находятся его родители. Сообщения об отъезде политика появились в соцсетях. Его адвокат Михаил Бирюков пояснил, что не имеет сведений о местоположении подзащитного и не смог подтвердить или опровергнуть информацию.

3 июня Гудкова отпустили из ИВС, его тете Ирине Ермиловой Тверской суд также отказался избрать запрет на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Бирюков пояснил, что сумма неуплаты аренды, в которой подозревают фигуранта, превышает один миллион рублей.

Бывшего депутата и его тетю задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.