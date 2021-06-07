Покинувший Россию Гудков объяснился

Покинувший Россию бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков объяснил свой отъезд. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

«Я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих близких. Это очень серьезное, сложное решение», — сказал он, отметив, что в Москве остались его жена и ребенок.

Гудков добавил, что выехал на Украину, чтобы также не создавать проблем для своей тети, которая, как и он сам, находится в статусе подозреваемого в неуплате долга по договору аренды.

Ранее стало известно, что Гудков покинул Россию и направляется на Украину. Он планирует добраться из Киева до болгарского города Варна, где находятся его родители. Сообщения об отъезде политика появились в соцсетях. Его адвокат Михаил Бирюков пояснил, что не имеет сведений о местоположении подзащитного и не смог подтвердить или опровергнуть информацию.

3 июня Гудкова отпустили из ИВС, его тете Ирине Ермиловой Тверской суд также отказался избрать запрет на определенные действия. Оба находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Бирюков пояснил, что сумма неуплаты аренды, в которой подозревают фигуранта, превышает миллион рублей.

Бывшего депутата и его тетю задержали 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Сообщалось, что на даче политика проводятся обыски. Полицейские также обыскивали квартиру начальника его штаба Виталия Венедиктова.