Переодетый в женщину мужчина проник в дом любовницы в день ее свадьбы

В индийском городе Бхадохи, штат Уттар-Прадеш, мужчина переоделся в женщину, чтобы попасть в дом к любовнице, которая готовилась к свадьбе с другим. Об этом сообщило издание India News.

Мужчина надел женское платье, парик и скрыл накрашенное лицо под вуалью. На его ногах были женские сандалии, а на плече — дамская сумка. В таком виде он пробрался в дом невесты и попросил о встрече с ней.

Девушка была любовницей мужчины, и он хотел увидеть ее еще раз перед свадьбой. Однако он не смог долго притворяться: жесты и движения «гостьи» вызвали подозрения у родственников невесты. Когда с лица индийца сорвали вуаль, с него слетел парик, и он предстал перед родственниками невесты в своем обличии.

Гость получил пощечину от одного из членов семьи девушки, а после сбежал со своими друзьями, так и не увидев любовницу.

Ранее сообщалось, что женщина отомстила изменившему ей жениху и вышла замуж за парня его любовницы. Пара состоит в браке уже четыре года.