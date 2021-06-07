В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании NEXTA

В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Telegram-канала NEXTA, который признан экстремистским в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва ни в чем не обвиняет Дмитрия Мазепина, и в Кремле вообще не знают, о ком говорили в Минске.

«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», — сказал Песков. Он добавил, что белорусская сторона не уточняла, о ком именно идет речь.

Ранее глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компания никогда не финансировали данный Telegram-канал. Комментируя слова одного из основателей NEXTA Романа Протасевича, который не назвал конкретного российского источника финансирования, но описал его, миллиардер открестился от какой-либо связи с ресурсом.