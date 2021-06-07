Российский миллиардер открестился от финансирования NEXTA

Бизнесмен Дмитрий Мазепин, владелец «Уралхима» и «Уралкалия», заявил, что ни он, ни его компании не финансировали Telegram-канал NEXTA, ставший одним из главных ресурсов белорусской оппозиции с начала массовых протестов, сообщает ТАСС.

Комментируя слова одного из основателей NEXTA Романа Протасевича, который не назвал конкретный российский источник финансирования, но описал его, миллиардер открестился от какой-либо связи с ресурсом.

По словам журналиста, деньги шли от компании, связанной с Уралом и горной добычей, принадлежащей крупному олигарху и конкуренту Михаила Гуцериева. Под это определение подходили структуры Мазепина.

Однако бизнесмен заметил, что с Гуцериевым не конкурирует, и предположил, что, по всей видимости, «авторы данной политической мелодрамы» хотели показать как западный, так и российский след в белорусских протестах. «Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев», — напомнил Мазепин.

Он указал, что никогда не был в Польше, а финансирование оппозиционных каналов противоречит его убеждениям. Бизнесмен, белорус по национальности, назвал россиян и белорусов единым народом и пожелал всем счастья и мирного неба над головой.

Роман Протасевич был задержан после разворота и посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Власти Белоруссии утверждают, что получили сообщение о минировании лайнера. Инцидент вызвал резкую реакцию в Европе и США, в отношении республики продолжают вводить санкции. Интервью государственному телеканалу Протасевич дал спустя несколько дней после задержания. До этого он несколько дней не виделся с адвокатом. На руках журналиста во время эфира были видны следы от наручников.