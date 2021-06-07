Адвокат рассказал о запрещенных случаях продажи квартиры

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал РИА Новости, в каких случаях россиянам запрещено продавать квартиру.

По словам эксперта, ситуаций, в которых гражданин ограничен в правовой возможности купить или продать недвижимость, либо в которых гражданину не следует этого делать, на самом деле довольно много. «Условно их можно разделить на две категории: те, что связаны со статусом или режимом имущества, и те, которые вовлекают в долговые обязательств», — пояснил он.

К первой категории относится супружеское имущество. Согласно семейному кодексу, для распоряжения недвижимостью, находящейся в совместной собственности, необходимо согласие другого супруга. В противном случае сделка не будет зарегистрирована. В той же категории находятся и вопросы, связанные с отчуждением долевой собственности.

Риски возникают и у человека, который имеет большую судебную задолженность, если он распоряжается своей квартирой и деньги пускает на личные нужды. Кроме того, если россиянин является банкротом, то он в принципе не сможет продать квартиру без согласия финансового управляющего.

Другое ограничение — банки часто настаивают при выдаче кредитов и включают в условия договоров, что заемщик обязуется воздержаться от совершения сделок, которые могут поставить под сомнение его платежеспособность или ухудшают его финансовое положение или условия.

Также под ограничения попадают сделки, которые совершают опекуны и законные представители недееспособных лиц. Такие сделки должны совершаться только при наличии предварительного согласия органов опеки и попечительства.